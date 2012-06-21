Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
До низки соціально-культурних, освітніх та медичних об’єктів, введених в експлуатацію у Тростянецькій ОТГ на Сумщині впродовж нинішнього року, додався новенький Центр надання адміністративних послуг, споруджений відповідно до угоди між Тростянецькою міською радою та шведською компанією Sweden АВ, яка втілює Проект «U-LEAD з Європою».
Послугами ЦНАПУ, в якому надають понад 140 видів послуг, відтепер можуть скористатися не тільки мешканці Тростянецької ОТГ, а й інших населених пунктів району. До того ж облаштовано додаткове віддалене робоче місце у селі Кам’янка – мешканці тамтешнього старостинського округу отримуватимуть 60 видів послуг.
Для того, щоб приміщення ЦНАПу мало належний вигляд, на його капітальний ремонт із бюджету громади виділили півмільйона гривень, а за кошти партнерів придбали комп’ютери, офісні меблі, провели навчання персоналу.