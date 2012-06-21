Сервіс Twitter має намір надати своїм користувачам нові можливості з управління аккаунтом у сфері конфіденційності. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, вже в цьому місяці в соцмережі з’явиться можливість видаляти своїх передплатників. Зараз користувачі, які хочуть видалити передплатника, для початку заносять його в чорний список, а потім видаляють звідти.

Керівництво Twitter також планує тестування функції, завдяки якій власники блогів зможуть обмежувати коло людей, яким видно їх твіти та твіти, які їм сподобалися. Крім цього, власники акаунтів у цій соцмережі отримають можливість архівувати свій твіт. Як скоро з’являться останні дві опції не уточнюється.

Раніше соціальна мережа Twitter представила нову функцію – «режим безпеки», яка покликана позбавити користувачів від небажаних коментарів.