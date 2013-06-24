Цієї осені більш ніж 800 молодих дерев висадили у Васильківський громаді Синельниківського району. Долучилися освітяни, працівники культури та місцевої влади, небайдужі мешканці.
«Люди позитивно сприйняли цю ініціативу. Дерево – символ життя, яке попри війну продовжується. Сподіваюсь, усі саджанці приживуться. А навесні – зазеленіють», – сказав заступник голови Васильківської громади Михайло Корінь.
На одній з вулиць висадили Алею пам’яті. Там тепер ростуть молоді катальпи. Подвір’я біля багатоповерхівок озеленили саджанцями горіхів. Попрацювали й у місцевих парках.
На толоки виходили усі разом. Заздалегідь готували ями під посадку. Фермерські господарства допомогли з поливом – надали машини-водовозки.
В результаті на території громади з’явилися молоді горіхи, берези, дикі черешні, горобини, липи, катальпи, туї. Саджанці замовляли у місцевого лісництва. Півсотні дерев виростив і подарував рідній громаді місцевий мешканець.
Загалом у громаді цієї осені планують висадити 1 тис дерев.