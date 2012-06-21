У мережі з'явилася інформація про плани Великобританії, яка вже зовсім скоро розпочнеться зберігати електроенергію у вигляді стислого повітря. Йдеться лише про частину отриманої енергії.

Новітню установку, що має потужність 50 МВт, встановили поблизу Манчестера, повідомляє BBC. За словами авторів проєкту, за допомогою цієї станції буде «збиратися» весь надлишок електроенергії від вітряних електростанцій, що виробляється вночі, після чого його перетворюватимуть в стиснене повітря при температурі – 196 С. У періоди пікового попиту, повітря всередині станції нагріватиметься, передаючи електрику назад у мережу.

Головний винахідник установки, Пітер Дірман, заявив, що на сьогоднішній день його система ефективна приблизно на 60-70%. Таким чином, його спосіб зберігання енергії має ті ж показники, що і у звичайних батарей, при цьому його перевага полягає в низькій вартості резервуарів – так що її можна легко масштабувати.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»