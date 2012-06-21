Фотограф Девід Хозтабі з Бінглі показав, що відбувається з білками в холодну пору року – вони перетворюються в постійно жуючу хутряну кульку.
Девід зазначив, що ніколи раніше не зустрічав таку товсту білку – він просто не зміг пройти повз і не зробити знімок. «Білка була дуже захоплена своєю їжею і, не перестаючи жувати, сопіла. Ймовірно, це пояснює її великі розміри», – додав Хозтабі.
Як передає Fox News, сірі білки не впадають взимку у сплячку і наїдають боки, щоб пережити холодну пору року. Вони дуже захоплені сніданком, обідом або вечерею, так як навіть під час фотосесії білка-товстуха не злякалася Девіда Хозтабі, не звертала на нього жодної уваги і продовжувала смакувати жолудем чи горішком.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»