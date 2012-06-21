Вінницькі багатоквартирні будинки обладнують системами автоматичного контролю надання послуг мешканцям. Інформація з датчиків надходить до компанії-управителя, підрозділу цілодобової варти і департаменту житлового господарства міської ради. У разі невідповідності якісних параметрів чи аварійної ситуації вони відразу бачать, які у трубопроводах тиск, температура теплоносія чи нагрітої води, або постачається електроенергія, чи не підтопило приміщення тощо. Наприклад, за наявності вологи у підвальному приміщенні на моніторі комп’ютера датчик світиться червоним. Систему під’єднано до хмарного сервера, який дає змогу зберігати дані протягом трьох місяців та відображати контроль у вигляді графіків. Дані оновлюються щохвилини. Це пілотний проєкт, який з початком опалювального сезону впровадили поки що у восьми багатоповерхівках міста. «Це робимо, щоб швидко відреагувати та локалізувати ту чи іншу проблему і відрядити аварійну бригаду. Систему диспетчеризації облаштували на умовах співфінансування, де 70% — кошти міського бюджету і 30% — мешканців. Побачимо, як вона себе зарекомендує. Якщо буде позитивний результат, й надалі встановлюватимемо», — зазначив директор департаменту житлового господарства Роман Фурман.
СЕРВІС