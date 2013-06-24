Роблять запаси, використовують лайфхаки з інтернету, гуртуються. В кого є електрика – заощаджують. Мешканці Кривого Рогу запевняють, тримаються попри вимкнення світла. Кажуть, у ворога нічого не вийде.

Подружжя Артур, Анжеліка та їхня 6-річна донечка Мілана коли немає світла проводять особливі сімейні вечори. Грають в ігри, спілкуються, розповідають історії, п’ють чай.

«Чоловік з запальничок діоди витягнув, зробив цікаві міні-ліхтарики. Загалом життя продовжується. Ми віримо в перемогу, в ЗСУ, в Президента. Все буде добре. Ми незламний народ. Нашим захисникам на передовій важче, ніж нам. Тож, не маємо права жалітися», – сказала Анжеліка.

Мешканка Кривого Рогу Олена заощаджує електроенергію, аби не було перенавантаження у мережі.

«Не користуємося електричною плитою. Перейшли на газову. Маємо вдома ліхтарики. Виживемо, вистоїмо, зможемо, переможемо», – зазначила Олена.

Яна та Єгор мають свої рецепти «незламності». Якщо немає світла вдень – виходять прогулятися на вулицю. Якщо ввечері – трохи раніше лягають спати.

Фотографиня Ганна прийшла попрацювати за ноутбуком до кав’ярні. Дівчина впевнена, вихід завжди можна знайти. Останнім часом взяла за правило тримати зарядженими усі гаджети.

«Класна штука гірлянда на батарейках. Вона гарно освітлює квартиру. Додає настрою та особливої атмосфери. Будемо посміхатися, не падатимемо духом. Я особливо надихаюся нашими військовими та волонтерами. Вони дають віру в життя. Світло переможе найчорнішу темряву», – впевнена Ганна.

Криворіжець Олег облаштував у своєму магазині музичних інструментів автономне освітлення – під’єднав акумулятори. Навіть проводить уроки гри на гітарі.

«Росія більш ні на що не спроможна, лише воювати з мирними людьми. Ми станемо тільки сильнішими після всіх випробувань», – наголосив Олег.

Мешканка Кривого Рогу Олена не припиняє дякувати енергетикам та комунальникам. Каже, ці люди справжні герої сьогодення.

«Ми ж українці, готові до всього. В мене, наприклад, завжди є запас води. Ми повинні триматися, і тоді усе подолаємо», – розповіла Олена.

На вулицях Кривого Рогу продовжує вирувати життя. Люди працюють, ходять на побачення, гуляють з дітьми.