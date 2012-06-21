Астрономи виявили досі невидиму чорну діру, яка заховалася у глобулярному зоряному скупченні гігантського Чумацького Шляху і називається кластер NGC 3201, завдяки незвичайній зірці, яка розташована у сузір'ї Вела, це майже 16 000 світлових років від Землі. Використовуючи ESO інструмент MUSE на найбільшому в світі телескопі в Чилі вчені виявили, що зірка обертається навколо невидимої масивної чорної діри, яка в чотири рази перевищує масу Сонця. Зірку «відкидає назад і вперед» на швидкості декілька сотень тисяч кілометрів на годину кожні 167 днів. в.
Астроном Бенджамін Гизер (Georg-August-Universität Göttingen, Німеччина) був заінтригований поведінкою зірки: «Вона рухалася навколо чогось невидимого, маса цього об’єкта була майже в чотири рази більшою за Сонце - це може бути лише чорна діра!» Співвідношення між чорними дірами та кульковими скупченнями є важливим, але таємничим. Через великі маси і великий вік, ці кластери, як вважають, дали велику кількість зоряних масивних чорних дір, створених у вигляді масивних зірок всередині них, вони вибухали і руйнувалися протягом тривалого періоду життя кластеру.
Інструмент MUSE, що надається ESO, дає змогу астрономам одночасно вимірювати рух тисяч віддалених зірок. Команда астрономів вперше зуміла виявити неактивну чорну діру в самому серці кулі-кластера, таку, що не є активною і не оточена диском газу, що світиться.