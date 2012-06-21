Уряд Японії має намір вже до 2023 року запустити проєкт літаючих таксі, які вирішать проблему мобільності жителів, особливо на віддалених островах і у важкодоступних гірських районах.

Розробкою таких літаючих засобів займається японський стартап SkyDrive.

«Ми розглядаємо можливість запуску служби повітряного таксі у великих містах, будь то Осака або Токіо, з початковими польотами над морем, оскільки було б занадто ризиковано відразу ж починати польоти над людьми», – ділиться планами генеральний директор SkyDrive Томохіро Фукудзава, колишній інженер компанії Toyota .

Такими темпами вже до 2050 року жителі Японії зможуть літати в межах 23 районів Токіо всього за 10 хвилин зі швидкістю 100 кілометрів на годину.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»