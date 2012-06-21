Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Ще два місяці тому безперешкодні поїздки по ЄС були звичними для європейців. Проте обмеження через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 призвели до закриття внутрішніх кордонів більшості країн ЄС. Із поступовим поліпшенням епідеміологічної ситуації та з огляду на наближення сезону літніх відпусток європейські держави намагаються поступово поновити вільні подорожі й свободу пересування. Депутати Європарламенту закликають Раду ЄС не заволікати і якнайшвидше відкриту безвізову Шенгенську зону.
«Держави-члени досі ухвалювали рішення поодинці, і зараз ЄС має встигнути зробити крок уперед, поки не завдано непоправної шкоди Шенгену», — завила євродепутатка з комітету з питань громадянських свобод Таня Файон. За її словами, Єврокомісія має взяти на себе ключову роль у відновленні свободи пересування. Відповідно до чинних правил Шенгенської зони, країни ЄС можуть протягом обмеженого періоду запроваджувати прикордонні перевірки на своїх внутрішніх кордонах у разі, якщо виникає серйозна загроза внутрішній безпеці. Вони мають повідомити Єврокомісію про таке рішення.
У пакеті пропозицій щодо забезпечення можливості безпечного відновлення подорожей до ЄС Комісія запропонувала країнам, які входять до Шенгенської зони, поступово відкривати свої внутрішні кордони. При цьому ЄК робить акцент на координації та дотриманні загальних критеріїв, вироблених Європейським центром запобігання та контролю захворювань.
Поетапна система скасування обмежень може розпочатися між регіонами або країнами з подібною епідеміологічною ситуацією. Кінцева мета – відкриття всіх внутрішніх кордонів ЄС, щоб забезпечити можливість ділових і приватних поїздок. Однак встановленого графіку відкриття кордонів ще немає, оскільки це залежить від епідеміологічної ситуації та рішень країн-членів на національному рівні.
Депутати Європарламенту наполягають на відновленні вільного руху людей, товарів і послуг у Шенгенській зоні. «Якщо нам не вдасться відновити цілісність Шенгену, ми серйозно поставимо під загрозу європейський проєкт», — переконана Таня Файон. Тому депутати Європарламенту наполягають, щоб надалі запровадження контролю на внутрішніх кордонах ЄС залишалося винятковим заходом, який дуже обмежений у часі. Відповідну резолюцію комітет із питань громадянських свобод підготує, ймовірно, до червневої сесії Європарламенту.