Європейські компанії Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) і Leonardo розробляють крилату ракету класу «повітря-поверхня» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW). За задумом творців, вона зможе обманювати засоби протиракетної і протиповітряної оборони (ПРО і ППО) противника.
Також ракета полегшить проникнення винищувачів четвертого і п'ятого поколінь у підконтрольне ПРО і ППО повітряний простір, повідомляє The Drive.
На думку видання, SPEAR-EW зможуть діяти найбільш продуктивно в парі з ракетами SPEAR Three (SPEAR-3). Їх спільний удар буде здатний знищити, наприклад, російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир-С1».
Особливістю такого залпу стане можливість ракет діяти як рій. SPEAR-EW, наприклад, займеться обманом або блокуванням ворожого джерела загрози, а SPEAR-3 в цей час будуть шукати і знищувати не тільки джерело, а й усі розташовані поблизу компоненти ПРО, зазначає американський журнал.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»