Торік для запорізьких лікарень за кошти міського бюджету було придбано понад 40 одиниць сучасного медичного обладнання. Це, зокрема, три цифрові флюорографи, 10 гастрофіброскопів, 25 кольпоскопів, вісім електрокардіографів. Також міські лікарні отримали 13 спеціалізованих медичних авто для надання невідкладної медичної допомоги. Всього на придбання медобладнання й «швидких» надали 15,5 мільйона гривень.
Так, завдяки допомозі міської влади комунальна установа «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району» Запоріжжя придбала цифровий флюорограф, гастрофіброскоп, два електрокардіографи, кольпоскоп, пульсоксиметр, спеціалізоване санітарне авто на майже 2,5 мільйона гривень.
Днями Запорізький міський голова Володимир Буряк ознайомився, як працює нове медобладнання. Медики розповіли посадовцю особливості роботи сучасного цифрового флюорографа, 12-ти та 16-канального електрокардіографів, переваги нових карет швидкої допомоги тощо. Очільник міста зазначив, що в межах ухваленої міської програми також передбачено заміну вікон в лікарні на енергоощадні. Це дасть змогу зекономити енергоресурси та зробить перебування пацієнтів у лікувальному закладі комфортнішим. Відзначимо також, що нинішнього року для цієї лікарні планують придбати дефібрилятор та апарат штучної вентиляції легень.
Також у 2017 році планують реконструювати приміщення місцевої жіночої консультації. Проект уже готовий. Загальна вартість робіт становить понад шість мільйонів гривень. Кошти на реконструкцію також передбачено в місцевому бюджеті.
Підбиваючи підсумки робочої поїздки до лікарні, Володимир Буряк підкреслив, що зміцнення матеріально-технічної бази медицини є одним з головних пріоритетів для запорізької влади. Це стосується як первинної медицини, так і лікарень.
— Торік, — зазначив він, — на придбання обладнання та транспорту для лікарень міста з місцевого бюджету було спрямовано понад 15 мільйонів гривень. При цьому ми консультувалися безпосередньо з представниками медзакладів, запитували, яке передусім потрібне обладнання. Таку роботу продовжимо й цьогоріч. У бюджеті Запоріжжя на 2017 рік на закупівлю медичного обладнання для первинної медицини та лікарень передбачено до 80 мільйонів гривень.
Євген ПАНТЕЛЕЄВ
для «Урядового кур’єра»