У День сміху пенсіонерів, які звикли до безплатного користування маршрутками в Житомирі, майже на десятку маршрутів ошелешили повідомленням про скасування цих пільг. Місто — піонер із запровадження нічим не обмеженого безплатного перевезення всіх категорій пільговиків усіма видами громадського транспорту. Колись власники маршруток погодилися на це в обмін на підвищення вартості проїзду платних пасажирів із 3 до 5 гривень, не вимагаючи жодних компенсацій із бюджету міста.
У підсумку пенсіонери масово пересіли із тролейбусів на швидший і комфортніший транспорт, куди у години пік пасажирам не пільгових категорій, які із власних кишень оплачують цей бенкет небаченої щедрості, важко втиснутися. Дійшло до того, що у заповнених салонах тільки кілька пасажирів передають гроші за проїзд.
Перевізники вже тривалий час добивалися хоч якихось компенсацій за перевезення пільговиків із бюджету міста, пояснюючи, що зростання зарплат водіїв і вартості ремонту перевантажених маршруток, вимушених їздити розбитими вулицями, невдовзі примусять закрити збитковий бізнес. Відмова вже кількох підприємців від обслуговування нерентабельних міських маршрутів засвідчила реальність такої погрози.
Влада вже кілька років розповідає про «картку житомирця», лише після введення якої вдасться запровадити точний облік перевезених пільговиків і відповідно оплачувати коштом міської скарбниці надані транспортниками послуги. Ще одним імовірним виходом може стати підвищення вартості проїзду до 7 гривень, щоб за рахунок пасажирів, які платять, перевозити пенсіонерів.
Врешті-решт терпець кількох житомирських перевізників увірвався, і вони повідомили, що з 1 квітня пільги у маршрутках залишено для дітей-сиріт, учасників АТО та членів родин загиблих захисників України, яких безплатно перевозитимуть навіть без бюджетних компенсацій. У відповідь управління транспорту міськради заявило, що ініціює позачергову перевірку і штрафуватиме перевізників за порушення підписаних ними угод. Як визнають чиновники, застосовані ними адміністративні покарання можна оскаржити в суді, адже за законом, місто зобов’язане платити за пільговиків, а не перекладати свою небачену щедрість на плечі бізнесу, точніше, без того небагатих пасажирів, які платять.
для «Урядового кур’єра»