Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Кіберцентру UA30. Його створено на базі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації задля захисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та українського кіберпростору. Тут працює урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події (CERT-UA), з роботою якої і ознайомився Президент.

«Це сучасні професійні молоді люди, приклад того, що Україна змінюється не просто на словах. Це перший такий центр в Україні, і прекрасний початок. Будемо продовжувати», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський оглянув тренінговий кіберцентр, призначений для відпрацювання реальних сценаріїв кібератак у навчальному середовищі — «пісочниці» — та отримання практичних навичок і вмінь, необхідних для реагування на кіберзагрози в сучасних умовах. У його присутності фахівці відпрацювали сценарій кібератаки на технологічну систему вітрової електростанції. У кіберцентрі реалізовано 27 сценаріїв різного рівня складності — від студента до професіонала в галузі кібербезпеки.