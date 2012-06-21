Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

У Сумах відбувся Ш тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019», під час якого визначили переможця з предмету «Захист Вітчизни».

Ним став спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Харківської загальноосвітньої школи № 135  імені К.Ф. Ольшанського» Сергій Ігнатьєв, якого відзначено Дипломом I  ступеня.

Переможець має 25 років педагогічного стажу і вже вчетверте бере участь у подібних творчих оглядах.

Як наголошували організатори конкурсу, номінація «Захист Вітчизни» має бути постійною, адже  вся історія України переконує, що виховання в молоді патріотизму, готовності захищати рідну землю є одним із пріоритетів освітньої політики.

Саме такі завдання передбачає цей предмет.