Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах відбувся Ш тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019», під час якого визначили переможця з предмету «Захист Вітчизни».
Ним став спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Харківської загальноосвітньої школи № 135 імені К.Ф. Ольшанського» Сергій Ігнатьєв, якого відзначено Дипломом I ступеня.
Переможець має 25 років педагогічного стажу і вже вчетверте бере участь у подібних творчих оглядах.
Як наголошували організатори конкурсу, номінація «Захист Вітчизни» має бути постійною, адже вся історія України переконує, що виховання в молоді патріотизму, готовності захищати рідну землю є одним із пріоритетів освітньої політики.
Саме такі завдання передбачає цей предмет.