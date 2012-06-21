Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Учні Тернопільської загальноосвітньої школи №28 і Костянтинівського ліцею «Ерудит» Мелітопольської райради на Запоріжжі вирішили об’єднатися, як самі зазначають, заради створення спільного майданчика для сміливих мистецьких експериментів. І взялися разом збирати гроші для втілення в життя їхньої спільної ініціативи. Йдеться про проєкт, що має на меті створення студії цифрового мистецтва.

Кажучи інакше, школярі запрагли поєднати мистецтво із сучасними технологіями. І навіть уже визначили ділянки своєї креативної роботи. Впевнені, що матимуть змогу в такій студії працювати над сучасними артоб’єктами, моделями роботів, записувати та редагувати відео, а заодно й пізнають ази створення реклами, ознайомляться з основами графіки руху та 3D-моделювання.

Школи, де навчаються ініціатори, готові допомогти їм з приміщенням, меблями, комп’ютером, проєктором. Але, звісно ж, для створення повноцінної техноартстудії «T&K Lab», спільного майданчика для сміливих мистецьких експериментів потрібні ще принаймні графічні планшети, документ-камери, 3D-ручки. Тож учні підготували проєкт, який запустили на краудфандинговій платформі GoFundEd, сподіваючись, що громадськість їм допоможе фінансово.