Міністерство цифрової трансформації України та Європейська організація кібербезпеки (ECSO) уклали меморандум про співробітництво. Це дасть змогу зміцнити кібербезпеку України, пришвидшити інтеграцію нашої держави в європейський цифровий простір, а також поглибити співпрацю у царинах суспільної обізнаності та цифрової трансформації.

«Угода з ECSO — важливий крок для посилення цифрової безпеки нашої держави та поглиблення співпраці між Україною та ЄС у галузі кібербезпеки. Цей меморандум дасть змогу спільно працювати над розвитком кібербезпеки в Україні й підвищувати кваліфікацію наших фахівців», — зазначив заступник міністра цифрової трансформації Георгій Дубинський.

Як повідомляє Мінцифри, меморандум дасть змогу посилити систему кіберзахисту України відповідно до міжнародних стандартів, а також забезпечити доступ українських підприємств і фахівців до ринку кібербезпеки ЄС. Співпраця з ECSO дасть змогу: забезпечити українським фахівцям доступ до навчальних ресурсів з підвищення кваліфікації й професійного розвитку; організувати промоцію українських стартапів у галузі кіберзахисту та залучити інвесторів; забезпечити підтримку науково-технічних проєктів.