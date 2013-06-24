Міністерства закордонних справ України, Канади, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Швеції, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки започаткували новий інструмент співробітництва в сфері кібербезпеки - Талліннський механізм ( .pdf , 363.96 Кб). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зазначений крок посилить взаємодію країн-партнерів в кібергалузі на тлі протидії агресії росії проти України.

У рамках Талліннського механізму здійснюватиметься координація допомоги Україні для підтримки та зміцнення її кібербезпеки та кіберстійкості, захисту критичної інфраструктури України та попередження російських кібероперацій.

Новий міжнародний інструмент також доповнюватиме вже існуючі міжнародні зусилля задля розбудови кіберстійкості та кіберзахисту цивільної інфраструктури України.

Окрім держав-партнерів, в роботі Талліннського механізму запрошені взяти участь неурядові організації та приватний сектор.