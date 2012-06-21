Шебелинський газопереробний завод у Харківській області вироблятиме дизельне пальне з ультранизьким вмістом сірки. Це стало можливим завдяки значній реконструкції на Шебелинському ГПЗ, під час якої було встановлено каталізатор гідроочищення останнього покоління, призначений для виробництва дизпалива високої якості.
«ПАТ «Укргазвидобування» завершило наймасштабніший за останні 10 років ремонт Шебелинського газопереробного заводу. Він першим у світі встановив каталізатор гідроочищення останнього покоління компанії UOP (США), призначений для виробництва дизпалива з ультранизьким вмістом сірки», — розповіли в управлінні паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації.
Відтепер завод зможе перейти на проведення одного планового ремонту на рік, замість двох, як це було раніше.
У подальших планах Шебелинського ГПЗ — поглиблення перероблення нафтопродуктів, збільшення виробництва на 200 тисяч тонн до 2019 року, а також будівництво обладнання гідроочищення та ізомеризації для випуску бензину стандарту «Євро-5». Тут націлені досягти 800 тисяч тонн переробки нафтопродуктів на рік, і для реалізації своїх намірів підприємство планує залучити приблизно 150 мільйонів доларів інвестицій.