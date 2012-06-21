Про це йдеться в даних індексу глобальної конкурентоспроможності Global Competitiveness Index 2017-2018.
У рейтингу загалом 137 країн. Україна посіла у ньому 130 місце, набравши 2,4 бали з 7 за критеріями оцінювання.
Гірші за українські дороги є тільки у Парагваї, Ємені, Гвінеї, Мадагаскарі, Гаїті, Демократичній Республіці Конго і Мавританії.
Натомість у п'ятріку кращих увійшли дороги Об'єднаних Арабських Еміратів, Сінгапуру, Швейцарії, Гонконгу та Нідерландів.
Нагадаємо, у 2018 році на ремонт доріг з бюджету виділили 47 мільярдів гривень. За ці гроші відновлять близько