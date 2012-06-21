Уроки англійської онлайн з викладачем варто доповнювати самостійними заняттями, щоб не розтягувати навчання на довгі роки.

Уроки англійської онлайн на кожен день: як ефективно вивчати мову

Дорослі ділові люди зазвичай цікавляться курсами англійської мови, на яких обіцяють за кілька уроків навчити говорити. Вибравши уроки англійської онлайн у одній із кращих мовних шкіл України, пам'ятайте, що результат все одно залежатиме тільки від вас. Правильно вибрати школу англійської допоможе наш сайт https://englisher.com.ua/, де зібрані рейтинги та відгуки про більшість курсів англійської. А далі справа за вами.

Уроки англійської онлайн на вимову

Багато студентів мають відмінні знання граматики і великий словниковий запас, але вимова деяких слів призводить до непорозумінь.



Студенти і школярі, часто готуючись до іспитів і тестів, не приділяють потрібної уваги вимові. Для них важливіше підготовка до тестів, а вимова відходить на другий план. Тоді доведеться надолужувати згаяне у дорослому віці.

Організовуйте собі щоденно уроки англійської онлайн вдома. Займаючись щоденно по 10-20 хвилин, вас не тільки почнуть легше розуміти, але й вам самим буде легше розмовляти англійською. Тренуйте свою артикуляцію. Для початку визначте для себе звуки, які складно даються, наприклад звуки [θ] і [ð], що позначають буквосполучення "th". Використовуйте для перевірки звуків International Phonetic Alphabet.

Для уроків вдома використовуйте онлайн подкасти, відео, навіть пісні. Повторюйте почуті частини або співайте. Читання вголос також допоможе «виговоритися». Зробіть своєю звичкою щодня говорити англійською. На уроках онлайн попросіть викладача виправляти слова з неправильною вимовою.

Абсорбуй знання

Кожного дня дізнавайтеся щось нове. Зробіть 10-хвилинний урок онлайн, де ви переглянете нове відео, вивчите нову фразу або розберете одне правило. Ви можете робити це дорогою на роботу, в черзі або в обідню перерву. Навіть випадковий вибір онлайн допоможе дізнатися щось нове. А займаючись так щодня ваші знання англійської швидко вдосконаляться.

Пиши англійською мовою кожен день

Відчуваєте себе впевнено і не боїтеся висловлюватися публічно? Ведіть соціальні мережі англійською. Зробіть собі короткі уроки англійської онлайн – пишіть невеликі пости, коментуйте цікаві пости або спілкуйтеся на форумах. Навіть невеликі тексти сприятимуть розвитку.

Письмо – один із найкращих способів вивчити слова, перевести в активні знання правила граматики й швидше прийти до вільного володіння мовою.

Не впевнені у своїх знаннях і не хочете писати на публіку? Пишіть для себе. Кожен день записуйте плани в блокнот або кілька речень про минулий день англійською.

Необов'язково писати довгі есе, досить по кілька речень на день.

Виробіть цю корисну звичку щоденно. Знайдіть декілька цікавих тем для обговорення у соціальних мережах, приділяйте 5 хвилин на перевірку і коментування.

Дивіться відео або слухайте подкаст щовечора від 15 хвилин, практикуйте розмовну англійську вранці, 10 хвилин читання вголос або підспівування улюбленої пісні і результат вас здивує!

Валерія КОКОТЮХА

для «Урядового кур’єра»