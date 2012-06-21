Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Минулий рік для хліборобів Сумщини став не тільки успішним, а й рекордним.
Так, за повідомленням Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА, отримано найвищий за останні роки врожай зернових та зернобобових культур, який становить майже 4,5 мільйона тонн за середньої врожайності 69,8 центнера з гектара, або на 9,7 центнера більше, ніж у 2017 році.
За цим показником область увійшла до п’ятірки кращих регіонів України.
Особливо щедро вродила кукурудза, валовий збір якої перевищив позаминулорічний результат на 888 тисяч тонн, а з одиниці площі намолочено 89,1 центнера зерна – на 14,4 центнера більше, ніж позаторік. Це – рекордний показник для Сумщини.
Вагомі врожаї соняшнику, сої, гречки, картоплі, овочів, а також цукрових буряків, середня врожайність яких понад 440 центнерів на круг.