Цифрова економіка — основа розвитку технологічної та безпечної держави. Саме тому Україна залучається підтримкою інших країн задля розвитку спільних проєктів у цьому напрямку.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністр економіки, фінансів, промисловості та цифрового суверенітету Франції Бруно ле Мер підписали спільну Дорожню карту технологічного сектору, яка дасть змогу посилити цифрову співпрацю країн.

У межах співробітництва Франція планує долучитися до фінансування потреб щодо захисту українських публічних даних. Зокрема, їх міграції, захисту та розміщення.

Окрім цього, за результатами попередніх переговорів між Мінцифрою та Мінекономіки Франції французький уряд планує виділити 1 млн євро на підтримку українських технологічних стартапів. Це дасть змогу розвиватися інноваційним технологічним проєктам, організовувати спільні заходи за участю французьких та українських технологічних підприємців.

Також французька ініціатива French Tech підтримуватиме українські технологічні компанії та українців в умовах війни. Зокрема, надасть можливість хостингу стартапів на Station F та дасть змогу українським студентам навчатися у спеціалізованому французькому закладі Ecole 42.