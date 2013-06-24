Уряд на своєму засіданні схвалив постанову, якою надав офіційний статус довкіллєвому ресурсу ЕкоЗагроза та повідомленням, які подаються через сервіс. Встановлено і порядок реагування на них з боку Державної екологічної інспекції України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Тепер інспектори фіксуватимуть екологічні злочини росії та нараховуватимуть збитки не лише у рамках відкритих кримінальних проваджень, а й за кожним зверненням українців - там, де це можливо з урахуванням безпекової ситуації. Це дозволить нам сформувати повний відкритий Публічний реєстр збитків довкіллю, дані з якого передаватимуться до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф проти України», - зазначив Руслан Стрілець.

За його словами, через ЕкоЗагрозу https://ecozagroza.gov.ua вже отримано близько 2,5 тисяч повідомлень про завдану шкоду довкіллю.

Нагадаємо, ЕкоЗагроза була запущена ще на початку широкомасштабного вторгнення рф для того, щоб інформувати українців про стан довкілля в Україні, а також фіксувати всі екологічні загрози та злочини проти живої природи.

Наразі сервіс вже має понад 300 тисяч постійних користувачів, серед них 2,8 тисячі - це жителі країн ЄС та Північної Америки.