Кабінет Міністрів України оптимізував ліцензування бізнесу в галузі виробництва чи постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших техзасобів негласного отримання інформації. Відповідні зміни до ліцензійних умов, напрацьовані Службою безпеки України та подані Міністерством економіки України Уряд ухвалив на засіданні 15 вересня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухвалені зміни встановлюють чіткі та прозорі правила ліцензування та ведення бізнесу. Зокрема:

письмове повідомлення про проведення демонстрації спеціальних технічних засобів може надсилатися електронною поштою;

встановлено чіткий порядок дій підприємця, якому анульовано ліцензію, або такого, що планує подати заяву про анулювання власної ліцензії;

уточнено порядок узгодження з органом ліцензування переміщення спеціальних технічних засобів через митний кордон України на митну територію України і т. ін.

Водночас, задля безпеки держави та громадян контроль у цій галузі посилюється. Відтепер до заяви про отримання ліцензії підприємці мають додавати підтвердження, що їх підприємства не контролюються резидентами держав, які здійснюють збройну агресію проти України. Окрім того, встановлюються вимоги до ділової репутації керівника підприємства чи голови виконавчого органу. Зокрема, йдеться про відсутність непогашеної або незнятої судимості за кримінальне правопорушення, скоєне у сфері бізнесу чи по службі, за корисливі злочини, за тяжкі або особливо тяжкі злочини, відсутність санкцій і т.д.

Раніше питання ліцензування бізнесу в галузі виробництва чи постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації розглянула Міжвідомча робоча група з дерегуляції під співголовуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки Юлії Свириденко. Проаналізувавши інструмент, МРГ рекомендувала оптимізувати його.

Міжвідомча робоча група з дерегуляції створена рішенням Уряду 13 січня 2023 року. До робочої групи увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До роботи МРГ залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", USAID/UKAid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».