Кабінет Міністрів продовжує адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня.

Про це на засіданні уряду оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій важких хворих. З огляду на поточну ситуацію уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року", - повідомив Шмигаль.

За словами професора Оксфордського університету Ендрю Полларда, штам Delta робить неможливим формування колективного імунітету від коронавірусу.

В Україні підтвердили близько 150 випадків захворювання штамом Delta. Ексміністр охорони здоров'я Олег Мусій прогнозує нову хвилю захворювання вже через два тижні.