Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Згідно із законопроєктом №4101 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, Кабінет Міністрів України пропонує зменшити поріг середньоринкової вартості автомобілів. Такий показник враховується для розрахунку транспортного податку.
Такий поріг пропонується зменшити з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, яку буде встановлено з 1 січня 2021 року.
Так, приміром, якщо такий податок розраховувати на 2020 рік, то згідно з вищевказаним законопроєктом, його треба справляти з автомобілів, які коштують дорожче 1,2 мільйона гривень.
Перелік таких автомобілів (а їх на сьогодні налічується 215 марок) можна знайти на офіційному сайті Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Зазначимо, що фізична особа сплачує податок на авто раз на рік на підставі податкового повідомлення, яке органи ДПС (за місцем реєстрації фізособи, а для іноземців –– за місцем реєстрації авто) зобов’язані відіслати платникові до 1 липня звітного року на заявлену реєстраційну адресу проживання.
Податок на авто підлягає сплаті до місцевого бюджету за місцем реєстрації автомобіля, отже в податковому повідомленні буде не тільки сума податку, а й реквізити банківських рахунків місцевого бюджету.
Важливим у частині сплати транспортного податку є скасування відповідальності платника податків за його несплату в тому випадку, якщо податковий орган не відправляв або не вручав повідомлення про його сплату. Проте орган може нарахувати податок у наступні роки, однак не більше ніж за трирічний період.