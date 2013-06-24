Уряд скоротив термін спеціальної підготовки і стажування для водіїв спецавтомобілів цивільного захисту до одного місяця. Таке рішення було прийняте 28 березня на засіданні Кабінету Міністрів України. Зокрема, відповідні зміни внесені до постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 та від 3 березня 2022 р. № 184. Проект постанови Уряду розроблено Міністерством внутрішніх справ України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначеними змінами передбачено скоротити проходження спеціальної підготовки і стажування водіїв автомобілів цивільного захисту з шестимісячного до одномісячного терміну, аби допустити їх до керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів.

«Це дозволить забезпечити оперативний допуск водіїв, призначених на вакантні посади та в новостворені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій для здійснення заходів із забезпечення цивільного захисту населення в умовах воєнного стану у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України», - наголосив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який доповідав зазначене питання на засіданні Уряду.