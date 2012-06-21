Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство інфраструктури України та Державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» (ДП «ГЦЦК») розширюють перелік платних адміністративних та транспортних послуг, доступних онлайн, що особливо важливо під час карантину.
Так, міністерство спільно зі світовою платіжною системою VISA працюють над удосконаленням користування платіжним сервісом PayGovUa. Цей сервіс вже зараз допомагає перевізникам сплачувати онлайн послуги з бронювання дозволів на перевезення за допомогою урядового транспортного порталу електронних послуг e-transport.gov.ua.
Наразі йдеться про удосконалення роботи цього ресурсу та зниження міжбанківської комісії за користування ним. Також ДП «ГЦЦК» прагне розширити перелік послуг, які будуть доступні на e-transport.gov.ua, із тим, щоб їх також можна було оплатити через PayGovUa.
Наразі Міністерство інфраструктури та ДП «ГЦЦК» працюють над запуском системи SmartTicket. Це має бути єдиний електронний квиток, він дасть змогу користуватися послугами всіх перевізників на території України та всіма видами транспорту (залізничний, міський, авіа).
З цього приводу Міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив: «Ми хочемо максимально підготувати інфраструктуру до повноцінного функціонування після завершення карантину й використовуємо всі можливості «безпечної готівки». Оплата послуг онлайн через платіжну систему нашого партнера VISA стане більш вигідною, ніж готівкова, як для перевізників так і для пасажирів».
Додамо, що останнім часом уряд запровадив багато інших цікавих та корисних електронних сервісів. Відомий, наприклад, єдиний портал електронних державних послуг «Дія» (diia.gov.ua).