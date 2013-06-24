Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанов, що спрощують ідентифікацію особи під час отримання кваліфікованого електронного підпису. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтепер під час отримання довірчих послуг, зокрема і представниками іноземних юридичних осіб, формування та видавання кваліфікованого сертифіката для фізичних чи юридичних осіб не потрібно бути присутнім особисто. Підтвердити особу можна онлайн.

Наразі не у всіх надавачів можна пройти ідентифікацію особи віддалено. Натомість ідентифікація особи здійснюється за особистої присутності. Під час воєнного стану це займає значно більше часу й унеможливлює своєчасне отримання електронного підпису користувачами.

Ухвалена постанова дозволяє використовувати більше способів ідентифікації особи, які діють у ЄС, під час формування кваліфікованих сертифікатів усім категоріям користувачів. Ці умови діятимуть незалежно від дії воєнного стану в Україні.