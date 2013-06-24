31 жовтня, на засіданні Уряду прийнято проект розпорядження «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України». Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтак Премію Кабінету Міністрів України у розмірі 50 тис. гривень кожна, отримають 20 молодих людей, досягнення яких сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні.

Молодь завжди була і є рушійною силою. Країна повинна підтримувати ініціативних молодих людей, які намагаються робити свою Батьківщину краще з кожним днем.

Зі списком лауреатів можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України присуджується особам віком до 35 років.

Премія присуджується за особливі досягнення, що сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні, у попередньому році за такими напрямами:

1) правозахисна та політична діяльність, боротьба з корупцією, розвиток місцевого самоврядування, участь у діяльності органів самоорганізації населення, вирішення питань житлово-комунального господарства;

2) національно-патріотичне виховання громадян, утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей українського народу, національної самобутності, підготовка молоді до захисту незалежності і територіальної цілісності України, самовідданість, виявлена в захисті незалежності і територіальної цілісності України, популяризація серед молоді служби у Збройних Силах та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях та правоохоронних органах;

3) вшанування та надання допомоги учасникам боротьби за незалежність України у XX столітті, жертвам політичних репресій та членам їх сімей, впорядкування військово-меморіальних об’єктів, пов’язаних з боротьбою за незалежність і територіальну цілісність України, відновлення та збереження національної пам’яті;

4) розвиток волонтерського руху, створення та розвиток волонтерських ініціатив, спрямованих на допомогу населенню для задоволення їх продовольчих, санітарних, медичних та інших потреб в умовах воєнного стану в Україні, інших волонтерських ініціатив, спрямованих на підтримку населення та залучення молоді до відновлення України;

5) впровадження підприємницьких ініціатив молоді у створенні, веденні та відновленні бізнесу, створення нових робочих місць, освіта та працевлаштування молоді, у тому числі вразливих груп населення;

6) популяризація здорового способу життя, масового спорту, профілактики та охорони здоров’я населення;

7) впровадження ініціатив, спрямованих на захист прав дітей, пропагування інституту сім’ї, відповідального батьківства та материнства;

8) захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього природного середовища, захист біорізноманіття, надання допомоги, що сприяла збереженню (стабілізації) життя людей в умовах воєнного стану в Україні, евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, на іншу територію України.

Розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії є підставою для вручення лауреату диплома, нагрудного знака та здійснення виплати грошової винагороди.