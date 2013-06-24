На порталі Дія запрацювала нова послуга — усиновлення: реєстрація кандидатом. Тепер українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Раніше потенційні батьки безрезультатно бігали по кабінетах — процес був не надто прозорим, бюрократичним та міг тривати роками. Необхідний пакет документів для оформлення батьківства збирали також дуже довго. Через що в останні два роки кількість усиновлених дітей в Україні суттєво знизилася. Разом з тим під час війни багато дітей опинилися без родини, а складнощі в усиновленні залишилися. Цифровізація прибирає більшість цих проблем та значно спрощує шлях до батьківства.

«Зараз ми працюємо над цифровізацією сфери усиновлення в Україні. Перший етап — заяву про консультацію щодо усиновлення в Дії — ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок — цифровізували реєстрацію кандидатом. Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн. Українці, які хочуть усиновити дитину, повинні були збирати багато паперових документів та стояти в чергах. У Дії цю послугу можна буде отримати просто та зручно, без зайвої бюрократії», — зазначив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України.

Як подати заяву про усиновлення дитини:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі Дія. Оберіть послугу у списку. Заповніть базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку ви хочете усиновити: стать, вік тощо. Дочекайтеся отримання даних з реєстрів — близько 15 хвилин. Продовжте заповнювати заяву — завантажте потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними. Підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її на опрацювання.

Подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безоплатна. 5 робочих днів служба у справах дітей перевірятиме заяву. Після схвалення заяви співробітник служби обстежить житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть всиновити дитину, направлять на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами.

Проєкт реалізовано завдяки ініціативі Радниці-уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, Міністерства соціальної політики України та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та «Проєкту підтримки Дія», що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.