В англійському місті-графстві Кентербері зловмисник намагався вкрасти знамениту Велику хартію вольностей з Солсберійского собору. Про це повідомляє «Урядовий кур'єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Зловмисником виявився 47-річний англієць Марк Ройда. Він проник в технічне приміщення собору Солсбері і скоїв підпал. Дим швидко поширився по всій будівлі, спрацювала пожежна сигналізація, в соборі почалася паніка.
Зосередившись на евакуації відвідувачів, охоронці не помітили, як Ройда спробував розбити вітрину, де знаходилася «Велика хартія вольностей». Але злочинця помітила група американських туристів. Вони повідомили поліції про побачене і разом з охоронцями утримували зловмисника до приїзду співробітників органів правопорядку.
Пізніше злочинець повідомив, що скло виявилося занадто міцним (чоловік намагався розбити його молотком, але зазнав невдачі), а сам він не очікував подібної пильності з боку відвідувачів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»