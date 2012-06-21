На задньому дворі міста Нью-Форест, що у графстві Гемпшир, на півдні Англії, сім'я очищала землю від бур'яну, коли золоті монети почали сипатися з невеликого горбика. 63 золоті монети датуються кінцем XV століття – початком XVI, і були випущені за часів правління Едуарда IV (1461-1470 роки), Генріха VII та Генріха VIII.

Більшість монет мають тип, відомий як «ангели». На аверсі, лицьовому боці, зображено архистратига Михаїла, що вбиває дракона (сатану) хрестоподібним списом. Вперше такі монети викарбували при правлінні Едуарда IV у 1465 році. «Ангели» були стандартною золотою монетою у Великобританії протягом двох століть. Дати монет у скарбі свідчать про те, що вони були заховані у 1540 році. Сьогодні на аукціонному ринку ці монети коштують майже 220 000 фунтів стерлінгів.

Джон Нейлор з Музею Ашмоліна заявив, що скарб, ймовірно, був захований або багатим купцем, або духовенством, що боялося Генріха VIII під час роспуску монастирів. Тоді король взяв під свій контроль багато активів релігійної громади.

Джон Нейлор розповів: «Що, ймовірно, є два варіанти того, хто міг заховати золотий скарб. Це міг бути купецький скарб. У цій частині тодішньої Англії було чимало багатства. Торгівля вовною все ще була дуже жвавою. Нью-Форест також знаходиться дуже близько до узбережжя і недалеко від деяких великих портів, тому цілком ймовірно, що скарб заховав хтось, хто займається морською торгівлею».

З іншого боку, період, коли закопували скарбу 1530-1540-ві роки, припадає на розпуск монастирів. Деякі монастирі та деякі церкви намагалися приховати своє багатство від Генріха VIII, сподіваючись, що зможуть зберегти його в довгостроковій перспективі, каже вчений.

Чотири золоті монети заслуговують особливої уваги: на них є ініціали трьох дружин короля Генріха VIII. Точніше, перших трьох із шести – К для Катерини Арагонської (донька іспанського короля Фердинанда II, королева Англії), А для Анни Болейн (друга дружина Генріха VIII (з 1533), мати Єлизавети I; звинувачена у зраді і страчена)

та Я для Джейн Сеймур (третя дружина короля Англії Генріха VIII Тюдора, мати короля Едуарда VI).

Вибір Генріха VIII подарувати своїм дружинам камеї з їх ініціалами на золотих монетах був безпрецедентним на той час, а його мотивація досі залишається невідомою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»