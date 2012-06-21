Група дослідників, очолювана вченими з Каліфорнійського університету з Ірвайну, виявила в Антарктиді найглибше місце на суші, повідомляє видання Science Daily.
Відзначається, що найглибше місце було виявлено під льодовиком Денмана у Східній Антарктиді.
Ущелина нижче так званого льодовика Денмана знаходиться на глибині 3,5 кілометра, повідомляють дослідники у журналі "Nature Geoscience". Для порівняння, найглибша точка Мертвого моря знаходиться лише на 413 метри нижче рівня моря.
Хоча радіолокаційні дослідження останніх десятиліть, топографія антарктичної маси Землі була приблизно відома. Але даних з деяких областей було мало. Наприклад, електромагнітні хвилі радіолокатора не можуть досягти дна глибоких і вузьких ярів, оскільки вони відхилені бічними відгомонами стін.
Метью Морлігем та його команда тепер змогли усунути багато цих прогалин у своїх знаннях, поєднавши радіолокаційні дослідження з вимірюваннями руху льоду. Наприклад, якщо ви знаєте, скільки льоду потрапляє у вузьку долину і як швидко вона рухається, ви можете обчислити об’єм льоду і, таким чином, каньйон, який містить лід.
«З огляду на масу, дані радарів та інформацію про рух льоду, ми дізналися, скільки льоду заповнює каньйон, який, за нашими підрахунками, простягається на 3,5 тисячі метрів нижче рівня моря. Це найглибша точка суші на Землі»,– передає видання слова глави групи вчених Метью Морлігема, який працював над проєктом шість років.
«Старі карти показували менш глибокий каньйон і ми працювали над їх уточненням», - додав Морлігем.
За допомогою карти Антарктики дослідники також можуть оцінити, які регіони будуть найбільш чутливими до зміни клімату. Нові аналізи показують, наприклад, що деякі льодовики мають високі хребти, які стримують крижані маси. В інших регіонах їх не вистачає або їх лише кілька, так що крижані маси там набагато швидше ктануть і ковзають.
У ході дослідження також встановлено особливості будови льодовиків в Антарктиді, які можуть збільшити ризик серйозних наслідків танення льоду і відокремлення льодовиків від материка.
Для порівняння, найглибша точка океану знаходиться в Маріанській западині в західній частині Тихого океану, опускається на 11 км нижче рівня моря. Є сухопутні каньйони, які мають більш високі сторони, такі як Гранд-Каньйон, Ярлунг Цангпо в Китаї, але їх дно знаходиться над рівнем моря.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»