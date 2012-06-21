У мережі з'явилася інформація про те, що Apple почала пошук інженерів, здатних зайнятися розробкою у сфері мобільних технологій нового покоління. До того ж йдеться навіть не про 5G, який дебютував у пристроях бренду в 2020 році – Apple знаходиться в пошуках 6G-фахівців.

Судячи з інформації, опублікованої Gizmochina, наразі компанія перебуває на ранніх етапах роботи з технологією 6G. Тобто до появи перших робочих прототипів є чимало часу.

Але вже зараз можна відзначити, що американські компанії ведуть себе набагато активніше стосовно 6G, ніж це було за часів становлення 5G. Можливо, частково це пов'язано з тим, що боротьбу за «п'яте покоління» ІТ-гіганти з США програли своїм китайським конкурентам. І новий виток технологій може стати своєрідним плацдармом для реваншу.

Нагадаємо, що крім Apple, свої напрацювання в сфері 6G мають Google, Huawei, Nokia і навіть LG.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»