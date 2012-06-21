Підземний тунель завдовжки 20 метрів було виявлено під слідчим ізолятором для тимчасового утримання іммігрантів в австралійському місті Перт, що на заході країни. В ізоляторі перебуває понад 300 людей, серед яких шукачі притулку та злочинці, яким загрожує депортація. Імміграційна й прикордонна служби Австралії поки що ніяк не коментують цей інцидент, про який повідомили австралійські та американські масмедіа.

Глибина потаємного тунелю становить три метри. Вхід до нього розташовується в одній із кімнат житлового блока. Звідти тунель проходив під двома внутрішніми парканами до зовнішньої огорожі, після цього тягнувся під землею ще п’ять метрів від стін ізолятора. Нині частину утримуваних з ізолятора Перта перевели до інших закладів. Поки невідомо, хто стоїть за будівництвом тунелю і скільки осіб устигли ним вдало скористатися.