Австралійська влада оголосили нагороду за інформацію у справі про зникнення дитини 50-річної давності, пише FoxNews.
Майже 700 тисяч австралійських доларів (481 тисяча доларів США) пропонує влада Нового Південного Уельсу рівно через 50 років після того, як Шеріл Гриммер зникла з пляжу Фей-Медоу недалеко від міста Вуллонгонг у 1970 році.
Шеріл у той час було три роки, вона була на пляжі зі своєю матір'ю і трьома братами. Дівчинка пропала з душової кабіни, свідки тоді заявили, що бачили невідомого чоловіка, який ніс Шеріл на парковку.
З тих пір жодної інформації по її справі ніде не з'являлося.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»