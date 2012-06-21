Ігровий сервіс Steam подолав важливу позначку - кількість зареєстрованих акаунтів досягло одного мільярда.
Щасливим володарем ювілейного ідентифікатора став користувач під псевдонімом amusedsilentdragonfly. Аккаунт був зареєстрований 28 квітня, повідомляє портал Tech Raptor з посиланням на дані сайту Steam ID Finder.
Steam знадобилося майже 16 років, щоб досягти подібного результату: сервіс був запущений у вересні 2003 року. Примітно, що кількість зареєстрованих акаунтів не відображає реальної кількості користувачів, оскільки деякі гравці мають більше одного облікового запису.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»