Стародавній храм знайшли серед руїн стародавнього поселення Толі Чега Софла, виявленого у південно-західній частині Ірану. Епоха розквіту культової споруди припала на п'яте тисячоліття до нашої ери, в період кам'яного віку. Результати розкопок вчені описали у виданні Archaeological Research in Asia.

Цей район привертає особливу увагу вчених, які вивчають становлення перших цивілізацій – вже на початку III тис. до н. е тут виникло одне з найдавніших держав – Елам.

В ході розкопок в цьому місці вчені в 2019 році провели геофізичну зйомку, яка показала наявність великої будівлі. Це виявилася будівля з великої (62 × 32 × 8 см) цегли зі стінами близько метра в товщину. Будівля з планування нагадувала букву Н розмірами близько 3,7X3,0 м.

Руїни Толі Чега Софла археологи виявили поблизу річки Зохра, яка знаходиться в східній частині цієї історичної території, яка вважається регіоном, де вперше на Землі зародилося осіле скотарство і землеробство. Превентивні розкопки показали, що тут знаходяться дві великі ділянки з артефактами. В першу чергу археологи звернулися до розкопок некрополя.

Вони виявили групові поховання в цегельних або кам'яних камерах. Тут було виявлено велику різноманітність похоронного інвентаря: в руки вчених потрапили кам'яний і глиняний посуд, в тому числі вкриті розписом. Печатки, намисто і прикраси з мідних сплавів, а також мініатюрні прикраси з золота. Некрополем активно користувалися в період з п'ятого до четвертого тисячоліття до нашої ери.



Потім археологи розпочали розкопки самого поселення, в якому виявили руїни будови з гігантських цеглин, збудованого у формі літери Н. Поруч з ним були знайдені залишки споруди, схожої на вівтар, і кілька ям з рештками тварин, принесених у жертву. Храм, судячи з датування, також активно використовувався сім тисяч років тому, що робить його одним із найдавніших виявлених на цій території.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»