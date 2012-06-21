Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

В Об'єднаних Арабських Еміратах місія Управління археології Шарджі при проведенні розкопок у місті Млейха виявила скарб, який експерти назвали безцінним. Він складається з сотень срібних монет, датованих III століттям до нашої ери.

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Як повідомляє The National News, скарб із 409 срібних монет, датованих III століттям до нашої ери, проливає нове світло на історичну значимість міста Млейхі.

Скарб археологи знайшли ще в лютому цього року. Але тільки зараз Управління археології Шарджі офіційно оголосило про знахідку. Весь цей час монети проходили процес очищення і консервації. Скарб був захований у великій глиняній посудині.

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«Коли був виявлений цей важкий (девятикілограмовий) глиняний глечик, виникла підозра, що він може містити рідкісні артефакти, – розповідає Сабах Абуд Джасім, генеральний директор Управління археології Шарджі. – Обережно відкривши посудину в лабораторії, ми виявили, що він доверху заповнений безліччю срібних монет».

Всього було знайдено 409 монет, всі вони є срібними і всі датуються III століттям до нашої ери. Ця особливість вказує відразу на кілька чинників. По-перше, вчені припустили, що всі знайдені монети були викарбувані в тому ж регіоні, де їх знайшли. Це було звичайною практикою того часу.

По-друге, монети були зібрані протягом невеликого періоду. Ймовірно, монети належати торговцю – місто Млейха було важливим центром торгівлі і комерції на Аравійському півострові. Чому скарб був заритий, можна тільки здогадуватися.

Більшість монет прикрашені зображеннями, типовими для того часу і широко поширеними. Однак кілька монет виявилися вкрай рідкісними. Вони мають дизайно який був популярним свого часу, але до наших днів дійшов у нечисленних екземплярах. Зокрема, в скарбі знайшлися монети з зображеннями Олександра Великого і грецького бога Зевса.

Додамо, що в ході минулих розкопок також були виявлені різні предмети, датовані 8000 роком до нашої ери. Вони допоможуть у вивченні історії цього регіону, висхідній до кам'яного віку.