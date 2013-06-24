В Одесі відкрилась міська клінічна лікарня № 8, реконструкція якої відбулась у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Програма запущена в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, впровадження якої здійснюється Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Оновлена лікарня зможе обслуговувати майже 400 відвідувачів щодня, що на третину більше, ніж до ремонту.

«Попри війну та щоденні атаки спільно з нашими міжнародними партнерами будуємо нову Україну – сучасну та інклюзивну. Важливо, що навколо цієї ідеї об’єднаний цивілізований світ, прогресивні фінансові інституції. Я вдячний ЄС та його банку, ЄІБ, за підтримку. Це чудова робота в межах We build Ukraine – ініціативи, що об’єднує міжнародних партнерів навколо відбудови України», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Реконструкція лікарні стартувала у липні 2020 року. На її реалізацію було виділено близько 1 мільйона євро, більшу половину з яких виділив ЄІБ. Решта коштів була забезпечена місцевою владою.

«Ми інвестуємо в місцеву інфраструктуру задля кращого майбутнього для кожного громадянина, тому що віримо в силу людського потенціалу і незламний дух українського народу», – зазначив Голова Постійного представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.

В рамках реконструкції виконано наступні роботи:

зміцнення фундаменту будівлі та реконструкцію даху;

заміна вікон та дверей, утеплення фасаду та цоколю;

поліпшення систем водопостачання, каналізаційних мереж, освітлення та електропостачання;

ремонт підлог та стель;

покращення доступу для людей з інвалідністю та облаштування пожежних сходів.

Реконструкція лікарні є спільною ініціативою Уряду України, Європейського Союзу, його банку, Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Одеської міської ради за технічної підтримки Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні (ПРООН).

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України (UERP) – багатогалузевий рамковий кредит ЄІБ у розмірі 200 мільйонів євро. Програма надає місцевим органам влади можливість відновити соціальну інфраструктуру та покращити умови життя внутрішньо переміщених осіб та громад, що їх приймають, у дев'яти областях України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Полтавську, Одеську, Херсонську та Київську області.

Впровадження програми здійснюється Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством фінансів та органами місцевого самоврядування за технічної підтримки ПРООН.