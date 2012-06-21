Щоб пошанувати роботу професійних саперів, які, як відомо, помиляються лише раз, у місті Охтирка Сумської області на їхню честь відкрито меморіальний комплекс. Як зазначили учасники урочистого мітингу, районний центр здавен славиться військовими традиціями, які продовжує особовий склад військової частини. На жаль, за останні роки не обійшлося без гірких втрат. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих земляків, серед яких Сергій Саліпа, Юрій Бережний, Руслан Білан, Павло Ніколенко.
Нововідкритий комплекс — це пам’ятник і стела з бойовим шляхом військової частини. На одному з архітектурних елементів — державний герб-тризуб і карта Донецької й Луганської областей, на другому викарбувано слова «Бути попереду, вчасно знешкоджувати, честь та життя зберегти». У центрі — скульптура сапера з міношукачем і написом «Попереду перших».
Останніми роками в зоні проведення АТО на сході України сапери знешкодили понад 400 тисяч мін та різних вибухонебезпечних предметів, чим врятували життя тисяч бійців.