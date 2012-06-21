Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

В Опішному розпочали буріння найглибшої на Полтавщині артезіанської свердловини завглибшки майже 800 метрів, на яку з бюджету виділили понад 7 мільйонів гривень. Нова свердловина буде четвертою в селищі з 6-тисячним населенням. Вона забезпечить потребу місцевого населення в питній воді високої якості, бо діючі свердловини експлуатуються вже 20 років і вода в них каламутна.

Нова артезіанська свердловина забезпечить якісною питною водою усіх жителів Опішного. Фото надане автором.

Бурильні роботи проводять у межах програми «Питна вода Полтавщини». Хід робіт на об’єкті контролюють депутати.