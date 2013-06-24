В органах ДРАЦС доступна нова зручна функція, яку Мінцифра запровадила спільно з Мін'юстом, — шеринг внутрішнього та закордонного цифрових паспортів у застосунку Дія. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Відтепер українці в органах ДРАЦС під час замовлення та отримання адмінпослуг можуть показати електронний паспорт у застосунку Дія та поділитися цифровою копією документа.

Поділитися копією е-паспорта дуже просто. Для цього необхідно:

відкрити паспорт у застосунку Дія;

натиснути на нього та обрати штрихкод;

працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;

підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія.

Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції — підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних.

Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити Дію до останньої версії.