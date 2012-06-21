Пасажирський літак ROMBAC 1-11, який використовувався румунським диктатором Ніколає Чаушеску для офіційних візитів до зарубіжних країн, виставлений на аукціон, який пройде 27 травня.

Літак, який свого часу став «перлиною» румунської авіаційної промисловості, виставлено за стартовою ціною 25 тисяч євро.

ROMBAC 1-11 – перший і єдиний тип пасажирських літаків, які вироблялися в Румунії. Вперше публіці він був представлений у серпні 1982 року. Перший політ лайнер румунського диктатора здійснив восени того ж року в присутності керівництва країни. Перший політ з пасажирами був здійснений у січні 1983 року за маршрутом Бухарест – Тімішоара, перший міжнародний рейс – в березні того ж року в Лондон.

Завдяки цьому літаку Румунія стала першою комуністичною державою за межами СРСР, яка виготовляла пасажирські реактивні лайнери, йдеться в повідомленні аукціонного будинку Artmark. Його турбореактивні двигуни виготовлялися на румунських підприємствах Aerofina and Turbomecanica за ліцензією Rolls Royce. Літак використовувався для зарубіжних візитів Чаушеску в період з 1986 по 1989 рік. До 1989 року в Румунії було виготовлено 9 літаків цього типу. На торги також виставлено президентський літак Negreşti, який використовувався для президентських польотів протягом першого терміну президентства Іона Ілієску.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

