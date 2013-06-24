Українські айтівці довели світові, що навіть попри повномасштабну війну, вони продовжують тримати економічний фронт країни. За оцінками асоціації IT Ukraine, в умовах війни виконуються 95% контрактів та зобов’язань.

Тому одним із завдань Мінцифри стало забезпечити державу професіоналами.

Що таке IT Generation і як цей проект працюватиме?

Навіщо це потрібно державі?

Що треба знати тим, хто планує взяти участь у проекті з ІТ-освіти?

Відповіді в новій колонці Віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова для НВ: https://bit.ly/3c1GSjH .