Українські айтівці довели світові, що навіть попри повномасштабну війну, вони продовжують тримати економічний фронт країни. За оцінками асоціації IT Ukraine, в умовах війни виконуються 95% контрактів та зобов’язань.
Тому одним із завдань Мінцифри стало забезпечити державу професіоналами.
Що таке IT Generation і як цей проект працюватиме?
Навіщо це потрібно державі?
Що треба знати тим, хто планує взяти участь у проекті з ІТ-освіти?
Відповіді в новій колонці Віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова для НВ: https://bit.ly/3c1GSjH