У Києві на військової виставці «Зброя та безпека 2021» українська компанія «ХАДО-Холдинг» представила новий крупнокаліберний кулемет Snipex Laska K-2.

Як заявили в компанії, кулемет розроблений під патрон 12,7Х108 мм «справив фурор». Кулемет запропоновано українській армії в якості єдиного для застосування як в піхотному варіанті, так і з установкою на бронетехніку і вертольоти.

Згідно з пресрелізом, довжина кулемета – 1840 мм, маса без станка – 29 кг, скорострільність – 500-600 пострілів на хвилину, прицільна дальність по наземним цілям – 2000 м, по повітряним – 1500 метрів. Автоматика працює за принципом короткого ходу ствола з важільними прискорювачами. Ствол кулемета швидкознімний, кількість нарізів – 8. Є можливість установки різних прицільних пристосувань завдяки планці Пікатіні.

Живлення кулемета стрічкове, в залежності від комплектації патрони можуть подаватися як з правого, так і з лівого боку. Стрічка пластикова на 80 патронів. Застосовуваний патрон – калібр 12,7Х108 мм всіх типів. Кулемет можна швидко переобладнати під стрільбу патронами стандарту НАТО, зокрема – .50BMG (12,7 × 99).

Кулемет вже пройшов попередні випробування і готується до державних тестів, за підсумками яких буде прийнято рішення про прийняття Snipex Laska K-2 на озброєння Збройних сил України.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»