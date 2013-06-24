Наразі в Україні вважаються зниклими безвісти 208 українських дітей.
Про це поінформувала пресслужба Офісу омбудсмана у Фейсбуці з посиланням на дані держпорталу розшуку дітей «Діти війни», передає Укрінформ.
«Дані про постраждалих дітей станом на 9 серпня 2022 року: 361 – загинули, 703 – поранені, 208 – зниклі, 6159 – депортовані, 4308 – знайдені, 50 – повернуті», - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 8 серпня начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поінформував, що на тимчасово захопленій території Луганської області починаються спроби масової депортації в росію українських дітей.