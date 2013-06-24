Через погіршення погодних умов — сильні снігопади, ожеледиця — аби не допустити проблем на автошляхах й оперативно реагувати на ситуацію, почав роботу цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. Про це повідомляє Урядовий портал.

До Штабу входять представники Агентства відновлення, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, ДАК «Автомобільні дороги України», Державної служби з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Асоціації міжнародних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.

Через активний циклон, який просувається Україною, сьогодні-завтра очікується ще сильніше погіршення погодних умов:

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу — до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Так, на Одещині через сніг та ожеледицю сьогодні з 8:30 тимчасово перекрили рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) та М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси). Також діють обмеження для вантажівок на трасі М-05 Київ-Одеса.

Зараз на мережі державних доріг працюють 368 одиниць техніки і майже півтисячі людей. Проїзд усіма ділянками забезпечено.

До утримання доріг взимку готово понад 7,5 тисячі одиниць техніки.

Водночас водіям радять не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів враховувати складність погодних умов.

Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі звертайтеся на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.